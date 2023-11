Milan-Paris Saint-Germain non è solo una sfida da dentro o fuori per Pioli, che si gioca il futuro in Champions League, è anche l'occasione di rivedere a San Siro Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro, che ha lasciato Milano per Parigi a parametro zero nell'estate 2021, quella dell'Europeo vinto a Londra contro l'Inghilterra, è stato fischiato due volte quando l'Italia è tornata a giocare al Meazza (contro la Spagna in Nations League e contro l'Ucraina nelle qualificazioni a Euro 2024), domani sera riceverà lo stesso trattamento. Secondo il Corriere della Sera i tifosi rossoneri, che lo accusano di tradimento, gli hanno riservato un'accoglienza molto calda (previsti lanci di banconote false e fischi assordanti), mentre in curva indosseranno una t-shirt speciale col numero 71. Nella smorfia napoletana rappresenta "l’uomo senza valori".