Gianluigi Donnarumma stringe i denti, ma non basta: il giovane portiere del Milan va verso il forfait contro il Genoa. L'infortunio alla caviglia rimediato in uno scontro con Chiesa durante l'ultima gara di campionato contro la Fiorentina non dovrebbe essere nulla di serio, ma il problema non è ancora stato superato dal giovane portiere rossonero: Pioli non intende rischiare Gigio non in perfette condizioni, anche per averlo al meglio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, e per questo con ogni probabilità sarà lasciato a riposo per il lunch match di domenica.



Pronto a difendere i pali del Milan Asmir Begovic: dopo il debutto assoluto con la maglia rossonera contro la Fiorentina, quando è subentrato proprio all'infortunato Donnarumma, ora il bosniaco si prepara per la prima da titolare con il Diavolo e per la prima a San Siro.