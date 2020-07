Non solo Ibra. Il Milan tratta con Raiola anche per Donnarumma. Secondo Tuttosport, il portiere rossonero ha già manifestato la volontà di rimanere e le parti stanno discutendo sui bonus del contratto (che partirà dai 6 milioni attuali) e sull’eventuale clausola risolutoria che Raiola vorrebbe inferiore ai 50 milioni, mentre da via Aldo Rossi non vorrebbero inserire. Il raduno è previsto per il 20 agosto, quando tornerà Pepe Reina dopo i mesi in prestito all’Aston Villa: lo spagnolo dovrebbe prendere il posto di Begovic, il cui riscatto non sembra essere nei piani della dirigenza.