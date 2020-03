Gigio Donnarumma e il Milan, un’altra estate con tormentone rinnovo. In scadenza ne 2021, secondo la Gazzetta dello Sport il classe ’99 sarebbe felicissimo di restare in rossonero, ma deve fare i conti con quella che è la politica di Gazidis, che vuole abbassare il monte ingaggi, consapevole inoltre del fatto che la cessione di Donnarumma porterebbe soldi importanti in cassa. Le big d’Europa osservano.