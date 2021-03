Il Milan aspetta e spera nel rinnovo del contratto di Donnarumma, ma nel frattempo si guarda intorno alla ricerca di un suo possibile sostituto tra i pali in caso di addio a fine stagione.



In questo senso il 25enne francese Mike Maignan del Lille (che piace anche al Tottenham di Mourinho per il dopo Lloris) ha sorpassato l'italiano Pierluigi Gollini dell'Atalanta e l'argentino Juan Musso dell'Udinese. Questi ultimi due, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, interessano pure alla Roma.