Sono preoccupato. Dopo la finta di Dzeko ieri sera stanno ancora cercando Tonali a Ryad.#SupercoppaItaliana #MilanInter #dzeko #tonali — Andrea (@interista1908IG) January 19, 2023

se #djeko ( 36 anni) salta come un birillo #tonali ( 22 anni) non è proprio normale.... — luceneltunnel (@STriglione) January 19, 2023

Si è girato #Tonali.... adesso però andate a recuperarlo che è ancora là che gira alla ricerca di Dzeko. #InterMilan#SupercoppaItaliana — L'Eretico (@EreticoNeroBlu) January 18, 2023

Ma #Tonali è ancora al bar dove l’ha mandato #Dzeko ? — BausciaInLux (@Bausciainlux) January 18, 2023

La giocata del centravanti francese su de Vrij mandò in estasi il popolo rossonero ma,interista, che ovviamente sta trovando terreno di conquista sui social. Questa volta, la finta del nerazzurro manda al bar il centrocampista rossonero. Il cigno di Sarajevo si accentra, calcia sul secondo palo e infila Tatarusanu per il gol del 2-0.che oltre a mettere in cascina il risultato, offre ai propri tifosi un assist da trasformare in gol. E figuriamoci se dopo la gioia per un 3-0 in finale, qualcuno si sarebbe fatto pregare. Così, nel day after, sui social è tutto un “Sandrino, dove sei?”.