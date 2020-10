Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che ha superato il Covid-19 e da oggi torna a Milanello in vista del derby, è una boccata d'ossigeno per il Milan, che però non si accontenta e tenta un altro recupero per la super sfida con l'Inter: quello di Ante Rebic. Il croato è fermo dallo scorso 27 settembre per la lussazione del gomito sinistro rimediata nel corso della sfida con il Crotone, ma l'assenza d fratture e complicanze vascolo-nervose periferiche ha lasciato uno spiraglio di rientro in tempi relativamente brevi.



NUOVO CONTROLLO - Voglia di riaverlo a disposizione di Pioli sì, ma nessuna intenzione di forzare i tempi e rischiare pericolose ricadute. Massima prudenza dunque, la situazione di Rebic viene monitorata quotidianamente e il verdetto decisivo arriverà solo in settimana: nel giro di qualche giorno, l'attaccante sarà sottoposto nuovamente a una visita specialistica per fare un punto aggiornato sulle condizioni del gomito, l'esito di questo controllo dirà definitivamente se anche l'ex Eintracht sarà abile e arruolabile con Ibrahimovic per la stracittadina. In caso contrario, via alle soluzioni alternative: da Rafael Leao esterno a sinistra a Brahim Diaz, in luce con la Spagna Under 21.