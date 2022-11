Pierre Kalulu ha rinnovato il suo contratto con il Milan, ma quella del difensore non era la firma più attesa. I prossimi incontri, secondo Tuttosport, non riguarderanno ancora Rafael Leao, bensì Ismael Bennacer, anche lui in scadenza 30 giugno 2024 e per cui l'agente chiede un prolungamento con cifre a salire fino a non meno di 4 milioni di euro.