Ieri è stato il turno dell'agente di Ricardo Rodriguez: confronto a Casa Milan con i nuovo dirigenti Leonardo e Maldini e discussione su quello che sarà il futuro del terzino svizzero, pronto a restare nonostante le offerte provenienti da Ligue 1 e Bundesliga. Il prossimo sarà Enzo Raiola.



PER DONNARUMMA - Come scrive la Repubblica, proseguono gli incontri con giocatori e procuratori da parte del nuovo Milan per monitorare le diverse posizioni, e ora toccherà a Donnarumma ed Enzo Raiola.