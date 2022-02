Theo Hernandez ha aperto la stagione dei rinnovi in casa Milan. Il terzino sinistro francese (classe 1997 ex Real Madrid) ha prolungato il contratto fino a giugno 2026, con un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno più altri 500mila euro di bonus.



BENNACER - Il club rossonero ha praticamente definito l'accordo anche con un altro calciatore di 24 anni: Ismaal Bennacer. Col centrocampista algerino ex Empoli è già stata trovata un'intesa di massima per rinnovare il contratto: anche per lui la nuova scadenza sarà fissata a giugno 2026, mentre l'ingaggio sarà di circa 3 milioni di euro netti a stagione. L'annuncio ufficiale è atteso entro la fine di questo mese.



LEAO - Intanto il Milan porta avanti la trattativa per blindare Rafael Leao. In questo caso servirà più tempo e c'è ancora da lavorare, ma entrambe le parti sono ottimiste per la fumata bianca. L'attaccante portoghese (classe 1999 ex Lille) è sotto contratto fino a giugno 2024. Anche per lui è in arrivo un importante e meritato aumento di stipendio.