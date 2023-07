Junior Messias e Ante Rebic sono fuori dai piani di Stefano Pioli per la prossima stagione. le cifre per la cessione del croato gravitano su 500.000 euro subito nelle casse del Milan e coi bonus si potrà arrivare ai 2 milioni. Per l'ex Crotone, invece, la trattativa è più indietro. I turchi hanno fatto un'offerta troppo bassa per gli uomini di mercato del Milan. È atteso un nuovo tentativo turco nelle prossime ore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.