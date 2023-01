Piove sul bagnato in casa Milan. Maignan dovrebbe rientrare in campo solo a fine febbraio e non arrivano buone notizie dal mercato.con il chiaro obiettivo di regalare un portiere più affidabile di Tatarusanu al tecnico Pioli.Maldini e Massara hanno bussato anche alla porta dell’Atalanta per provare ad anticipare l’arrivo di Sportiello ma la richiesta da 5 milioni di euro ha, di fatto, bloccato la trattativa. L’esperto estremo difensore arriverà a Milanello solo a partire da luglio in virtù di un accordo già siglato nelle scorse settimane.