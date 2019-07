Ancora doppio allenamento all'Harvard Ohiri Training Center per il Milan, per mettere sempre più nel mirino il Benfica in vista della seconda e ultima sfida americana della ICC 2019. Alla mattina, divisi in due gruppi (il primo dalle 9.30 locali, il secondo dalle 10.30), i giocatori hanno effettuato la parte atletica per poi dedicarsi a lungo sulla tattica, in particolare sui movimenti della linea difensiva. Al pomeriggio, invece, la squadra ha svolto prima un'attivazione fisica e poi un lavoro tecnico-tattico finalizzato al possesso palla. Ospiti d'eccezione i ragazzi della squadra di calcio di Harvard.