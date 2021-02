Appagamento, sottovalutazione dell'avversario, incidente di percorso, deconcentrazione: sono tante le teorie dietro il tonfo del Milan a La Spezia, nella peggior gara dell'anno in campionato. Un 2-0 senza storia, un campanello d'allarme in vista della Stracittadina scudetto. Parlare di crisi è fuori contesto, ma le sconfitte - in poco più di un mese - sono già tre.Serve, dunque, tornare a segnare. E serve farlo con tutta la rosa, perché poggiare tutte le speranze su Zlatan Ibrahimovic rischia di essere un'arma a doppio taglio. Lo sanno bene Maldini e Massara, che a gennaio hanno puntato (quasi) tutte le fiches su. Sin qui il croato ha messo insieme solamente 76 minuti senza brillare: lentamente sta trovando la miglior condizione, persa dopo quasi un anno ai box. E proprio un anno è il periodo trascorso dall'ultimo gol segnato: era l'11 febbraio e Mandzukic andava in rete nel 2-0 contro il Persepolis nella Champions League asiatica.Già, la coppa. Territorio che il Milan tornerà ad esplorare giovedì, nel terribile teatro del Marakàna di Belgrado, catino a cui solo il Covid ha potuto mettere un freno, obbligando i 55.538 seggiolini a restare vuoti.All'età di sei anni, infatti, fugge da Slavonski Brod verso Ditzingen (Germania) insieme alla famiglia a causa della guerra d'Indipendenza croata. Una rivalità riaccesa nel 2012: una settimana dopo che il tribunale dell'Aia aveva assolto Ante Gotovina e Mladen Markac, generali croati inizialmente condannati per crimini di guerra, Mandzukic esultò con il braccio teso. Un episodio celebrato in Croazia e duramente criticato in Serbia, smorzato poi da Rummenigge, dirigente del Bayern quando l'attaccante vestiva la maglia bavarese. ​. Ci sarà silenzio anche giovedì: tocca a lui, ora, dare voce e suono al Milan. Pioli è intenzionato a lanciarlo dal 1' per ripartire, per indirizzare il cammino in Europa League e per purgare nuovamente i serbi. Ma, soprattutto, per lanciare il primo messaggio al mondo rossonero.