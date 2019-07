Leo Duarte sarà un nuovo difensore del Milan: dopo quello che Calciomercato.com vi ha raccontato negli scorsi giorni e le parole di conferma da parte del tecnico del Flamengo Jorge Jesus, ora il difensore classe 1996 è atteso in Italia, nelle prossime ore, precisamente tra questa sera e domani mattina. Il brasiliano infatti sarà a Milano a brevissimo, la volontà è quella di mettersi al più presto a disposizione del tecnico Marco Giampaolo.



AFFARE DA 11 MILIONI DI EURO - Difensore centrale dal gran fisico, voluto da Maldini, Duarte non è stato inserito tra i convocati per il match contro il Botafogo: col Milan firmerà un contratto quinquennale. L'affare da 11 milioni di euro più bonus porta in rossonero il secondo calciatore del Flamengo in pochi mesi, dopo Lucas Paquetà, suo compagno nel Mengao, motivo che ha spinto il difensore a scegliere il club milanista. Paragonato al difensore del PSG Marquinhos, ha come idolo Juan, ex difensore della Roma.