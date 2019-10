Leo Duarte, difensore del Milan, ha parlato al canale tematico del club il giorno dopo il successo contro il Genoa: "È stato molto emozionante fare il mio esordio da titolare. Era qualcosa che sognavo fin da bambino. E ora il sogno è diventato realtà: ho indossato la maglia del Milan, non ho parole. Abbiamo ottenuto una vittoria importante, visto che venivamo da tre sconfitte consecutive. È stata una gara combattuta, abbiamo dato tutto ed è così che deve essere sempre. Speriamo di continuare a vincere per fare un filotto di risultati positivi".



INTESA CON ROMAGNOLI - "Romagnoli non ha bisogno di presentazioni. Lo conoscevo già quando giocavo in Brasile e, nonostante la giovane età, per me è un punto di riferimento. Quando giochi più partite insieme e ti alleni molto insieme, l'intesa cresce. Per essere la prima partita direi che è andata bene".



SULL'INSERIMENTO - "Il gruppo è unito e mi ha accolto molto bene. Non parlo molto l'italiano, ma i ragazzi mi aiutano e mi spiegano quando non capisco qualcosa. Piano piano ci conosceremo meglio e l'intesa crescerà. Voglio conquistare la fiducia dell'allenatore per continuare a giocare, devo dimostrare il mio valore ogni giorno in ogni allenamento".