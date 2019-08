Leo Duarte saluta il Flamengo. Tornato in patria dopo aver superato le visite mediche con il Milan, il 23enne difensore brasiliano ha scritto un messaggio su Instagram: "Vorrei ringraziare il Flamengo per questi meravigliosi cinque anni. Il Flamengo mi ha allenato come calciatore e come persona. Sono arrivato qui da ragazzo pieno di sogni e ora sono un uomo, è stato un onore aver indossato quasi 100 volte la maglia del più grande club del Brasile. Grazie mille a tutti coloro che sono stati al mio fianco in questo periodo: tifosi, diirgenti, allenatori e compagni di squadra. Grazie Flamengo!".