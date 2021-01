Il Milan lavora in uscita ed è vicino a piazzare un esubero: secondo quanto raccolto da Calciomercato.com Maldini e Massara sono vicini alla cessione del difensore brasiliano Leo Duarte all'​Istanbul Basaksehir, con la formula del prestito fino a giugno. L'ex giocatore del Flamengo aveva richieste anche dal Brasile, ma nelle ultime ore si è aperta la possibilità di un trasferimento in Turchia. Duarte è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2024 da un milione di euro netto a stagione. E' atteso a Istanbul nelle prossime 24-48 ore per completare il trasferimento.