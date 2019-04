Milan e Inter pronte a sfidarsi per Pedro, esterno offensivo del Chelsea, in scadenza di contratto con i Blues nel 2020. Come scrive il Corriere dello Sport, dopo aver effettuato un primo sondaggio, Leonardo e la proprietà non sono convinti dell'operazione, considerando anche la carta d'identità dell'ex Barcellona, vicino a compiere 32 anni.