Dopo le notti di Champions, con Juventus e Roma con in mano i biglietti per gli ottavi, in attesa di Inter e Napoli che si giocheranno tutto nell'ultima giornata, torna anche l'Europa League, con Milan e Lazio. I rossoneri sono attesi dalla sfida interna con i Dudelange, da vincere per forza; i biancocelesti, invece, già passata, deve solo conquistare il primato del girone, sfida l'Apollon Limassol.



LE PROBABILI - Gattuso ritrova Higuain e lancia Halilovic, rispolverando Bertolacci; Inzaghi, invece, lascia i big a riposo, punta su Correa e Caicedo e regala minuti a Berisha a centrocampo.





LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

DUDELANGE (4-4-2): Frising; Malget, Prempeh, Schnelli, El Hriti; Stolz, Stelvio, Couturier, Kruska; Turpel, Sinani.





APOLLONO LIMASSOL (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Dylan, Soumah; Kyriakou, Sachetti; Schembri, Sardinero, Papoulis; Maglica.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa, Caicedo.





IN TV - Sia la gare delle 18.55 fra Milan e Dudelange che quella delle 21 tra Apollon Limassol e Lazio saranno visibili su Sky Sport 1. Inoltre, quella dei biancocelesti sarà visibile anche in chiaro, su TV8.