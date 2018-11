non perfetto in occasione del gol di Stolz, il primo dei lussemburghesi.buona spinta, dalle sue parti il Dudelange crea poco e niente.alla sua prima da titolare, si fa prendere da troppa frenesia nelle marcature. Da rivedere.mette più di un rammendo nel primo tempo ma partecipa alla dormita collettiva in occasione del secondo gol del Dudelange.prima frazione di gara propositiva, i suoi tagli vengono ben seguiti dai compagni. Male nella seconda parte di gara, quando lascia spazio a Jordanov per l'assist del momentaneo 1-2. Svagato.l'avvio di gara è incoraggiante, con alcune buone giocate, e si nota la voglia di dimostrare alla sua prima da titolare. Poi si va intestardendo nel tenere troppo palla, rallentando l'azione. Fumoso.il suo ingresso porta maggiore incisività agli attacchi del Milan)recupera palloni preziosi, ma è quasi nullo in fase di impostazione. Piccolo passo indietro alla sua sesta consecutiva da titolare.prestazione al limite dell'imbarazzante: passeggia senza costrutto, perdendo diversi palloni banalmente. In occasione del secondo gol oppone una resistenza molle su Stolz, esce tra i fischi copiosi di San Siro.ci mette cuore e cattiveria nel momento più difficilesegna il suo primo gol stagionale con una conclusione dai venti metri non irresistibile. Entra in tutte le altre 4 marcature rossonere, il migliore dei suoi.ancora in gol, sempre nel suo stadio. Vice-capocannoniere del torneo dietro Dabbur del Salisburgo.giusto il tempo di entrare nel tabellino dei marcatori),prova incolore dell'argentino, mai realmente pericoloso. Indispone per un atteggiamento troppo sufficiente.i suoi vedono le streghe dell'anno scorso, quando concessero ben 4 punti al Benevento. Si salva nel finale, ma la prestazione non è stata positiva.