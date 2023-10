All'improvviso spunta lui, Antonio Mirante. Terzo portiere sulla carta e titolare nel big match contro la Juventus. Senza Maignan squalificato e Sportiello infortunato, l'ex di turno torna titolare in Serie A dopo più di due anni. L'ultima volta era il 18 aprile 2021, Torino-Roma finita 3-1. La seconda consecutiva dall'inizio dopo la vittoria col Bologna con tanto di clean sheet. Ma dov'erano i suoi compagni del Milan quando Mirante ha giocato l'ultima da titolare in campionato? Qualcuno già in rossonero, altri sparsi per l'Europa.



