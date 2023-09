La felicità del Milan è tutta nelle giocate di. Perché valgono punti importanti verso quell’obiettivo scudetto dichiarato a chiare lettere anche dall’amico Pulisic.: due anni fa erano stati 10 in serie A, l’anno scorso 8 mentre in questa stagione, con iper liquidare la pratica Lazio è arrivato a quota 3. Mai banali e sempre decisivi per un giocatore che in serie A fa la differenza con grande continuità.Per Leao c’è incentivo in più per continuare a scrivere il suo nome sul tabellino a fine partita:. L’obiettivo di Rafael è quello di arrivare in doppia cifra sia di gol che di assist perché vorrà dire che il Milan avrà ancora più possibilità di alzare al cielo un trofeo. Il portoghese ora è più ambizioni rispetto alpassato, si pone degli obiettivi e vuole fare di tutto per raggiungerli.Proprio il sottoscritto su Calciomercato.com aveva criticato glie contro il Newcastle notando un linguaggio del corpo spesso poco rispettoso nei confronti dei compagni. In realtà è stata una, dalla squadra dopo una sconfitta così pesante contro l’Inter. Ora il numero 10 rossonero è tornato a farsi sentire in positivo con tutto il gruppo, da vero leader qual è.