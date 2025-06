Getty Images

Milan, due club brasiliani su Okafor

Daniele Longo

19 minuti fa



Noah Okafor è tornato al Milan dopo che il Napoli non ha esercitato il diritto di acquisto per 23 milioni. I sei mesi passati in maglia azzurra sono stati avari da soddisfazioni personali per l'ex Lipsia nonostante lo scudetto vinto. Il futuro dell'attaccante svizzero è ancora tutto da scrivere considerando che non rientra nei piani del club rossonero.



DUE RICHIESTE - Nei giorni scorsi su Okafor si sono messi due club brasiliani: il Flamengo e il Botafogo. i primi contatti però non hanno portato ad aperture perchè l'attaccane svizzero preferirebbe rimanere in Europa. Tra gli obiettivi di Tare in questa sessione estiva di calciomercato c'è quello di trovare una sistemazione al classe 2000ò