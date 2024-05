Milan, due colpi da 50 milioni

Il Milan guarda al mercato non soltanto per un grande colpo in attacco, ma per puntellare l'organico per colui che sarà il prossimo allenatore rossonero e con delle certezze sulle mancanze dell'attuale organico. Serve a prescindere dalla scelta in panchina un rinforzo in mezzo al campo con caratteristiche fisiche e di interdizione, mentre anche nel reparto degli esterni difensivi, considerando Florenzi e anche Calabria come Jolly, serve un puntello che possa agire principalmente a destra.



Per questos econdo la Gazzetta dello Sport è già pronto un budget da 50 milioni per due colpi ben delineati che portano ai nomi di Youssouf Fofana del Monaco per il centrocampo e di Emerson Royal del Tottenham per la fascia. Il primo può liberarsi con un esborso di crica 20 milioni, il secondo ha una valutazione più alta di circa 30. Un doppio affare che potrebbe essere finanziato in larga parte dai riscatti di De Ketelaere e Saelemaekers da parte di Atalanta e Bologna.