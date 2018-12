Paquetá è il primo, ma non sarà l'unico colpo del Milan sul prossimo mercato invernale. I dirigenti del club rossonero sono al lavoro per regalare a Gattuso un altro rinforzo per ogni reparto.



In difesa preferito il giovane Christensen all'esperto Cahill sempre del Chelsea, da dove può arrivare pure Cesc Fabregas già a gennaio o in estate a parametro zero. La pista alternativa allo spagnolo per il centrocampo sul mercato italiano porta a Sensi del Sassuolo.



Discorso a parte per Zlatan Ibrahimovic. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante svedese è a caccia in Turchia, mentre il suo agente Raiola porta avanti la trattativa con Leonardo per un prestito dai Los Angeles Galaxy per sei mesi con un investimento complessivo da 3 milioni di euro.