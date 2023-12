Il Milan cerca un difensore e un attaccante sul mercato di gennaio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono il 28enne francese Lenglet del Barcellona (in prestito all'Aston Villa) e il 27enne franco-guineano Guirassy dello Stoccarda, che ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro e per questo ha sorpassato il 23enne canadese David del Lille. Discorso a parte per il 23enne terzino sinistro spagnolo Miranda (in scadenza di contratto a giugno col Betis), il cui arrivo potrebbe anche essere anticipato a gennaio.