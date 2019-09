Come rivelato da La Gazzetta dello Sport quest'oggi, la dirigenza del Milan non è pienamente soddisfatta del lavoro di Marco Giampaolo. All'allenatore rossonero sono imputate principalmente due cose: la prima è il mancato utilizzo di Ismael Bennacer in cui la società crede tantissimo, la seconda è il modulo che non convince fino in fondo. Ora servono risultati e grande crescita, a partire dal Toro giovedì.