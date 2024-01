Milan, due diffidati: chi rischia di saltare l'Udinese

Big match fondamentale per il Milan per ritrovare continuità e consolidare il posto Champions League. I rossoneri, però, stasera contro la Roma, dovranno stare attenti ai cartellini. Ci sono, infatti, due giocatori che dovranno evitare di prendere un'ammonizione. Tijjani Reijnders e Yunus Musah figurano nella lista dei diffidati: se dovessero essere ammoniti nel corso della sfida contro la Roma, scatterebbe la squalifica, che li terrebbe fuori dal prossimo impegno contro l'Udinese di settimana prossima. L'olandese partirà dal 1', mentre l'americano sarà in panchina.