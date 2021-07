Sono due i profili che il Milan valuta per il dopo Calhanoglu: Vlasic del Cska Mosca e Sabitzer dell'RB Lipsia. Il primo, in particolare, sta spingendo per lasciare il club russo, voglioso di una nuova avventura: i rossoneri, per il nazionale croato, hanno offerto 5 milioni per il prestito più 20 per il diritto di riscatto. Offerta rispedita al mittente.