Il Milan dovrà affrontare, presto, il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza nel 2021. Sul portierone rossonero ci sono Juventus e Paris Saint-Germain, che ha già fatto un tentativo in estate. Ma se dovesse partire il numero 99, con chi lo sostituirebbero i rossoneri? Due sono i nomi, secondo la Gazzetta dello Sport: Alessandro Plizzari, ora in prestito al Livorno, e Mattia Perin, ora alla Juve ma infortunato.