Florian Thauvin e un futuro ancora tutto da scrivere. Il nome del talentuoso esterno francese sta suscitando l'interesse di diverse società anche in virtù di quel contratto in scadenza nel giugno del 2021. Secondo l'Equipe sul classe 1993 non ci sarebbe solo il Milan ma anche Leicester e Napoli.



LE CONDIZIONI DI THAUVIN - La trattativa, tra gli agenti di Florian Thauvin e il Marsiglia, per il rinnovo del contratto è ancora in piedi ma resta molto difficile. Il nazionale francese potrebbe essere convinto a restare soltanto nel caso in cui gli venisse proposto un contratto pluriennale e con uno stipendio molto più alto rispetto a quello attuale da circa 4 milioni di euro.



IL MILAN PRONTO GIA' PER GENNAIO - Frederic Massara è un grande estimatore di Florian Thauvin, tanto che aveva provato a portarlo sia alla Roma che all'Inter quando collaborava con Walter Sabatini. Il Milan sta portando avanti i contatti con l'entourage del giocatore e sarebbe pronto ad anticipare il suo arrivo a Milanello già nella sessione di mercato invernale per provare a bruciare la concorrenza.