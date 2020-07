Il Milan ha due obiettivi per il centrocampo. Come scrive Tuttosport, i rossoneri sono al lavoro per Matteo Pessina, centrocampista ora al Verona ma di proprietà dell'Atalanta, sul quale i rossoneri hanno il 50% di incasso sulla futura rivendita, e per Dominik Szoboszlai, ora all'RB Salisburgo e pupillo di Ralf Rangnick, prossimo allenatore milanista.