La sua assenza da Milan-Salernitana si è fatta sentire parecchio, segnale di come sia diventato sempre più importante per Stefano Pioli e la sua squadra. Rafael Leao scalda i motori, il suo rientro in campo è previsto per la gara del 6 gennaio contro la Roma. E proprio il prossimo potrebbe diventare un mese cruciale per il futuro del forte attaccante portoghese:. La trattativa si è incanalata sui binari giusti ma ora servono le strette di mano e le firme sui contratti.Nelle scorse settimane Jorge Mendes ha ricevuto due offerte, una dalla Germania e una dall’Inghilterra, per Leao ma le ha rispedite al mittente perché l’ex Lille vuole proseguire la sua avventura al Milan.Rafa e il Diavolo, questo matrimonio s’ha da fare.