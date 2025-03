Milan: due strade per il futuro di Camarda, possibile plusvalenza su Morata

Redazione Calciomercato

Quale sarà il futuro didopo una stagione piuttosto difficile tra Milan Futuro e prima squadra? È questa la domanda che si pone il tifo rossonero.per continuare il suo percorso di crescita. Sono solo 1417 i minuti giocati con appena 4 gol segnati (2 in serie C, 1 in coppa Italia di serie C e 1 in Youth League) per un attaccante che ha fatto grandi passi in avanti in termini professionalità ma che, nel complesso, aveva solo bisogno giocare a calcio.

Francesco deve giocare e la serie C, affrontata in 13 occasioni nel corso di questa stagione, non sembra essere la palestra migliore per crescere fisicamente e tecnicamente. Adriano Galliani lo aveva praticamente preso a gennaio per il suo Monza con la formula del prestito secco biennale poi è sceso in campo Zlatan Ibrahimovic che si è assunto la responsabilità di bloccare l’affare.

Le recenti interviste rilasciate da Morata hanno creato una spaccatura a sorpresa con il Milan: lo spagnolo si è pentito di aver lasciato l’Atletico Madrid per il Diavolo.di euro per il prestito e ha un’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo entro il 15 gennaio 2026 per 8 milioni di euro, pagabili in sei rate. Se il riscatto non venisse esercitato, il prestito potrebbe essere esteso gratuitamente fino al 30 giugno 2026.