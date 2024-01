Milan, due piste per Pellegrino

Il Milan può registrare qualche movimento in uscita da qui a giovedì 1° febbraio, quando chiuderà la finestra di mercato invernale. Tra i giocatori rossoneri che sono considerati sulla lista dei cedibili c'è Marco Pellegrino, tornato ieri tra i convocati di Pioli per il match contro il Bologna. Secondo quanto riferisce Repubblica, il difensore centrale argentino è sospeso tra Cadice e Rayo Vallecano. Nei giorni scorsi, anche il Verona aveva chiesto informazioni su Pellegrino, così come l'Anderlecht.



In stagione, Pellegrino, arrivato in estate dal Platense, ha disputato una sola partita: a Napoli, in Serie A, prima di infortunarsi alla caviglia proprio durante la sfida del Maradona.