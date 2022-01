L’esclusione dalla lista dei convocati per la sfida contro la Juventus è un segnale inequivocabile: il Milan non punta più su Samu Castillejo. L’ex Villarreal non rientra nei piani del tecnico Stefano Pioli e dovrà guardarsi intorno in cerca di una nuova sistemazione. Nella giornata odierna si registra un rallentamento nella trattativa con la Sampdoria, perché sono sorti dei problemi sulla formula e sull’ingaggio del giocatore.

VOGLIA DI SPAGNA - La priorità di Castillejo è quella di tornare nella Liga, i suoi agenti stanno lavorando in questa direzione anche se il tempo a disposizione non è di certo un alleato. L’Espanyol spinge da diverse settimane e nelle ultime ore si è aggiunto anche il Valencia se dovesse saltare la trattativa con il Tottenham per Bryan Gil.