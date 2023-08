Il mercato del Milan si muove anche sui rinnovi dei contratti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul tavolo ci sono le trattative con Mike Maignan e Rade Krunic.



Per quanto riguarda il portiere si lavora a un'unione fino a giugno 2028 (l'attuale scade nel 2026), con consistente adeguamento di stipendio. Il nazionale francese guadagna 2,8 milioni di euro netti all'anno, altrove potrebbe arricchirsi molto di più. Per questo il club pensa a moltiplicare per due il compenso iniziale (è l’ingaggio stabilito nell’estate 2021, quando Maignan arrivò in sostituzione di Donnarumma: nel frattempo è diventano uno dei riferimenti della squadra) e fare del portiere uno dei giocatori più ricchi della rosa.



Il Fenerbahçe era pronto a garantire al centrocampista bosniaco l'aumento (rispetto al milione e mezzo attuale), ma non ad accontentare le richieste rossonere. Per la società e per Pioli è un incedibile, titolare del nuovo centrocampo: senza più Tonali e in attesa di Bennacer, spetteranno a Krunic compiti di regia. Un ruolo delicato che merita un contratto adeguato alle responsabilità: l’accordo in scadenza nel 2025 verrà prolungato, lo stipendio raddoppiato.