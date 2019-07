Il Milan sta cercando di stringere i tempi per regalare altri rinforzi a Marco Giampaolo. Si lavora alacramente al colpo Demiral: qualora non dovessero arrivare aperture, Maldini proverebbe a chiudere per Lovren. Le buone impressioni destate da Giacomo Bonaventura hanno fatto sì che il colpo possa arrivare su un altro ruolo che non sia il centrocampo.