Dopo essere stato in visita a Milanello e allo stadio di San Siro in occasione della gara contro il Newcastle di Champions League, anche oggi Zlatan Ibrahimovic è presente a sostenere la sua ultima squadra in carriera. Il fuoriclasse svedese è presente sugli spalti per supportare i suoi ex compagni nella partita che i rossoneri stanno disputando contro la Lazio.



ANCHE IL CT – Ma non solo, tra i 70mila spettatori di San Siro, è presente anche il nuovo CT della nazionale italiana Luciano Spalletti.