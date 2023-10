Il Milan vuole Juan Miranda. Il classe 2000 è diventato il grande obiettivo dei rossoneri alla ricerca di un'alternativa di qualità a Theo Hernandez, indiscusso titolare sulla fascia di sinistra. L'obiettivo è provare l'affondo già a gennaio, sfruttando la scadenza del contratto a giugno. Il Milan ha messo a disposizione un budget di 5 milioni per l’affare. In caso il Betis non aprisse alla cessione, la dirigenza rossonera proverà a bloccare il giocatore per giugno a parametro zero.