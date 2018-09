Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan non perde di vista due giovani obiettivi per rinforzare il centrocampo. In occasione della prossima partita di campionato, sarà studiato da vicino il classe '97 del Cagliari Nicolò Barella, mentre l'ultimo pallino risponde al nome del regista classe 2000 del Brescia Sandro Tonali.