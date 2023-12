. Il ritorno al successo dei rossoneri in campionato, dopo la sconfitta a Bergamo e il 2-1 a Newcastle, contiene così due verità opposte. Da una parte c’è la facilità con cui il Milan batte la squadra di Palladino, dall’altra c’è la conferma dei difetti di preparazione. In attesa di sapere se, e come, cambierà in futuro lo staff di Pioli, per il momento basta e avanzano le prodezze di Reijnders all’inizio e di Okafor alla fine, a cavallo delle quali c’è la seconda rete che rappresenta la nota più bella del mezzogiorno di fuoco dei rossoneri e cioè l’esodio con gol del diciottenne Simic, entrato dopo il primo infortunio di Pobega.In realtà è più giusto dire, invece, che il Milan ha giocato con una concentrazione che fa ben sperare in prospettiva, perché avrebbe persino potuto realizzare altri gol, per esempio con Giroud che non segna a San Siro da agosto, anche se non va dimenticato che in un paio di occasioni Maignan è stato decisivo, negando briciole di speranza al Monza.che resiste a un contrasto, entra in area e batte Di Gregorio con un preciso destro. Sono passati soltanto 3’, ma i rossoneri non sfruttano la brutta partenza del Monza concedendo alla squadra di Palladino l’illusione di poter parteggiare. Colpani mostra le sue qualità in mezzo al campo, lanciando Mota Carvalho e il grande ex, in prestito, Colombo, e soltanto un paio di perfette chiusure di Kjaer, al rientro dopo quasi due mesi, evitano l’1-1., inserito al fianco di Kjaer, con lo spostamento di Tomori nell’inedito ruolo di laterale sinistro e il conseguente avanzamento di Hernandez, capitano per l’assenza di Calabria, rilevato a destra da Florenzi. Proprio l’unico italiano rimasto in campo del Milan si rivela il più pericoloso al tiro con un paio di conclusioni deviate dall’attento Di Gregorio.Festa doppia per il giovane difensore della “Primavera”, lanciato in piena emergenza. E poco ci manca che arrivi il terzo gol allo scadere del primo tempo, quando la traversa respinge la conclusione di Pulisic.. Stranamente, però, Palladino toglie anche lui e il capitano Pessina, dopo avere già sostituto Colombo e Kyriakopoulos, affidandosi alla freschezza di Maric, Ciurria, Valentin Carboni e Akpa-Akpro. Le novità sembrano funzionare perché il Monza aumenta la pressione e allora anche Pioli si affida alla voglia di emergere delle alternative in panchina. Così si rivede Bennacer al posto di Loftus-Cheek e con lui anche Okafor che rileva Leao e soprattutto un altro giovane, il diciassettenne Bartesaghi per far rifiatare Kjaer che ha il doppio della sua età. Le mosse di Pioli servono più di quelle di Palladino, perché Okafor sfiora due volte il gol costringendo. E’ vero che c’è ancora la possibilità di sostituirlo con Chukwueze e soprattutto è vero che la vittoria ormai è al sicuro, ma il problema rimane e pensando a tutti gli impegni che attendono il Milan, anche in Europa, è il caso di fare una profonda riflessione per il presente e per il futuro.