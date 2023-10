Non si placano le polemiche dopo, vinta dai rossoneri con un contestato gol di Pulisic e la parata di Giroud, entrato in porta dopo. Proprio il gesto del portiere francese è stato attaccato duramente dal presidente rossoblùal termine del match: "Stanno rovinando un gioco,".Non si è fatta attendere la risposta di Maignan, che nelle storie di Instagram ha replicato duramente al numero uno del Grifone: ". Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un “assassinio”. Ti auguro il meglio per il futuro e".