L’avvicinamento al primodella stagione per ilsta diventando sempre meno tranquillo. Coninfatti Stefanorischia di ritrovarsi con unaAlla certa assenza di, squalificato dopo il rosso rimediato a, si stanno aggiungendo in queste ore acciacchi fisici, stop e allenamenti saltati per molti dei compagni di reparto dell’inglese.Facciamo ordine. Già nella giornata di ieri, dalla Francia, sono rimbalzate voci su Mikee Theo. A riportarle è stato RMC Sport, secondo cui i due milanisti non hanno preso parte all’allenamento della propria nazionale. Nulla di grave, solo motivi di precauzione. Il portiere ha svolto un, il terzino ha accusato una piccola. Il tutto da aggiungere allo stop, anche questo parso meno grave del previsto, di Olivier, che contro l'Irlanda ha chiesto il cambio per unL’attaccante è già in Italia e si sta preparando per esserci nella stracittadina.- L’ultimo problemino, in ordine cronologico, l’ha accusato invece a Milanello Pierre. Ad anticipare la notizia è stata TeleLombardia, secondo cui per il francese ci sarebbe une il rischio di dover saltare il derby. Una voce confermata poi da quanto appreso da calciomercato.com. Lo staff di Pioli sta lavorando per poterlo recuperare e schierare sabato. Qualora la missione dovesse fallire, si aprirebbero le porte della titolarità per Simonche pure ha giocato con la Danimarca. Al suo fianco, certo del posto il tedesco. Manca meno di una settimana alla gara con l’Inter ma il Milan rischia di dover già rincorrere.