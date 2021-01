C'era attesa in casa Milan per l'ultimo iter burocratico ancora mancante per completare a tutti gli effetti l'acquisto di Mario Mandzukic. Il centravanti croato era stato ufficializzato ieri dal club rossonero, ma per poterlo vedere in campo mancava ancora un ultimo dettaglio, il transfer internazionale che la FIGC doveva ricevere per dare l'ok all'utilizzo in campo della punta.



Mancava, al passato, perché secondo quanto appreso da Calciomercato.com il transfer dalla Federazione del Qatar è ufficialmente arrivato e la FIGC ha potuto dare il via libera all'inserimento nelle liste del nuovo numero 9 del Milan, già convocabile e quindi pronto all'esordio, per la sfida contro l'Atalanta.