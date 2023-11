La tegola di Malick Thiaw è l'ennesimo episodio negativo di questa stagione per il Milan in tema infortuni. In soli 3 mesi dall'inizio del campionato Stefano Pioli ha dovuto rinunciare ai suoi ragazzi per 25 volte. Sono infatti già 25 gli stop per problemi fisici di cui 20 per motivi muscolari.