Mattia Caldara ha già convinto l'Atalanta. Lo ha fatto da subito, perché col suo ritorno a gennaio dal Milan in prestito con diritto di riscatto non ha perso tempo: Gasperini lo ha aiutato a rimettersi in forma-partita, Caldara ha risposto presente con ottime prove come quella di Valencia e l'Atalanta è totalmente soddisfatta del difensore tornato a casa. Qualora si fosse continuato a giocare in questi mesi, non avrebbe escluso di anticiparne il riscatto; ma con la stagione interrotta ovviamente ogni tempistica è dilatata.





AVANTI CON LA DEA - L'Atalanta è comunque stata chiara nell'ultimo contatto con il Milan: c'è totale soddisfazione per Caldara, si andrà avanti con lui nella prossima stagione in prestito e il riscatto da 15 milioni entrerà in ballo dal prossimo anno. L'intenzione è di comprarlo alla fine di questo percorso ma dovrà confermarlo il campo, l'inizio è stato certamente promettente. Il Milan aspetta e intanto investirà su un nuovo difensore centrale in estate: Caldara rimane a Bergamo, soddisfazione totale.