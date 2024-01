Milan e Atalanta sondaggi della Ternana per due difensori. Diakité va a Palermo, obiettivo sostituirlo

Intrecci di mercato fra Serie A e Serie B con il domino che parte dalla Ternana, passa dal Palermo e finisce a Milan e Atalanta. Il club umbro ha infatti chiuso la cessione di Salim Daikité, difensore centrale franco-maliano classe 2000, che si trasferisce a titolo definitivo al Palermo per una cifra di 1,4 milioni di euro più bonus.



Per sostituirlo sono stati fatti sondaggi sia con il Milan che con l'Atalanta per ottenere due giovani difensori in prestito fino a fine stagione. Ai rossoneri le Fere hanno chiesto il cartellino di Marco Pellegrino, arrivato in estate dal Platense, sfortunato protagonista con un infortunio al malleolo che lo ha fermato proprio pochi minuti dopo l'esordio, e che piace anche a diversi club in Spagna. Ai bergamaschi, invece, è stato chiesto il prestito di Giovanni Bonfanti, classe 2003 che si è diviso fra Atalanta Under 23 e prima squadra con cui ha trovato una presenza in campionato e una presenza, con gol, in Europa League.