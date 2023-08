La lunga trattativa fraperha finalmente avuto il suo fine lieto e da ora ufficiale. Il trequartista belga dopo solo una stagione viaggia verso Bergamo dove si trasferisce con la formula del prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto da 23 milioni a cui si aggiungono 4 di bonus e il 10% della futura rivendita. In caso di riscatto per lui un contratto quadriennale mentre l'attuale ingaggio da 2,7 milioni sarà pagato in toto dall'Atalanta.AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive di Charles De Ketelaere all'Atalanta B.C.. Il Club rossonero augura a Charles le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva.